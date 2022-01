Futebol: SANTOS TEM TRÊS NOVOS CASOS DE COVID NA REAPRESENTAÇÃO DO ELENCO

O elenco do Santos está oficialmente de volta aos trabalhos. Após um mês de férias, os atletas da equipe profissional se reapresentaram na tarde deste domingo (9), no CT Rei Pelé, para o início da pré-temporada de 2022.

Seguindo os protocolos de saúde e sob supervisão do infectologista do clube, Evaldo Stanislau, todos os jogadores e membros da comissão técnica realizaram os testes de Covid-19 de dentro dos seus carros em um ‘drive-thru de testagem rápida’ montado no estacionamento do CT, respeitando o distanciamento social.

Os resultados saíram rapidamente e os atletas Ângelo, Sandry e Luiz Felipe testaram positivo. Os três deixaram o CT Rei Pelé e seguirão os protocolos de isolamento em casa, assim como Marinho, Léo Baptistão e Carlos Sánchez. Já o meia Vinícius Zanocelo testou negativo neste domingo e foi liberado para iniciar o trabalho no CT Rei Pelé.

“O mundo inteiro está passando por uma nova explosão de casos de Covid. Por isso, a nossa ideia é criar um ambiente de segurança máxima e risco mínimo. No período da manhã, os membros da comissão técnica fizeram os testes de antígeno no drive-thru. Já durante a tarde foram os atletas. E apenas quem testou negativo foi liberado para entrar no CT”, afirmou o infectologista Evaldo Stanislau.

Segundo ele, a variante Ômicron tem menos gravidade, mas é transmitida com mais facilidade. Por conta disso, serão realizados testes diariamente na chegada ao treino.

“Os atletas também já estão, em sua maioria, com todas as doses de vacina em dia. Alguns estão até chegando no momento de tomar a terceira dose. Por fim, todos que testarem positivo serão acompanhados de perto para retornarem com sua saúde em dia e aptos fisicamente para exercerem suas funções”, ressaltou o médico.