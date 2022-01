Segurança: AÇÕES DA POLÍCIA CIVIL REFLETEM EM REDUÇÃO DE ROUBOS PRÓXIMO À PONTE DA AMIZADE

A intensificação das ações administrativas e operacionais da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Foz do Iguaçu, resultou na diminuição da criminalidade na área. Com a chegada do fim do ano e o aumento de compras e festas na região de fronteira, os trabalhos foram ampliados na região fronteira com o Paraguai, local muito frequentado por turistas.

Entre 18 de dezembro de 2021 e 05 de janeiro de 2022 não foi registrada nenhuma ocorrência de roubo nas proximidades da Ponte da Amizade – BR 277, local de passagem de pessoas que fazem compras no Paraguai. “Foi necessário reforçar a fiscalização e o policiamento nesta região de fronteira do Paraná, pois estava ocorrendo um alto número de roubos, principalmente durante o período em que os veículos ficavam na fila. A criminalidade não para, portanto, sempre devemos buscar mais recursos e ações para combatê-la, e é isso que está sendo feito”, disse o o secretário da Segurança Pública do Paraná, Romulo Marinho Soares.

“Geralmente nesta região havia reclamações de turistas roubados, por isso conversamos com associações, com comerciantes e até com turistas para entender a necessidade e resolvemos dar uma atenção diferenciada ao local. Além daquela região, também tivemos redução de furtos na Avenida Brasil, uma das maiores aqui e que nesta época do ano é mais frequentada”, explicou Delegado-chefe da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Rogério Antônio Lopes. “As ações em Foz do Iguaçu e nas imediações da Ponte da Amizade são integradas com as outras forças policiais atuantes na região como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e a Força Nacional que está na região desde o dia 18 de dezembro”, completou.

TEMPORADA – Além do período típico, a instituição também está desencadeando ações no Verão Paraná – Viva a vida (2021/2022) desde 19 de dezembro de 2021 e segue até início de março. O objetivo de todas as ações é dar mais tranquilidade e segurança aos veranistas e à população local. Neste período, a Polícia Civil lavrou 80 autos de prisão em flagrante delito (como o de violência doméstica, furto simples ou qualificado, crimes de trânsito, tráfico e outros) e conduziu 87 pessoas por crimes cometidos. Também foram cumpridos nove mandados de prisão por crimes diversos sendo quatro pela própria Polícia Civil e outros cinco recebidos da Polícia Militar.

A delegada Adjunta da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu (6ª SDP), Iane Cardoso do Nascimento, destacou a atuação da Polícia Civil do Paraná nas proximidades da Ponte da Amizade. “A Polícia Civil está em circulação constante nas proximidades da BR 277 da Ponte da Amizade, devido a situação de que estava ocorrendo um grande número de roubo recentemente. E também, por isso, por meio de investigações, instauramos inquéritos e efetuamos prisões frente a esses crimes que estavam ocorrendo na região”, esclarece.