Criptomoedas: BITCOIN CAI NOVAMENTE E FICA ABAIXO DOS US$ 40 MIL

O preço do Bitcoin voltou a cair nesta segunda-feira (10), fazendo a criptomoeda valer menos de US$ 40 mil em alguns momentos, seu valor mais baixo desde setembro de 2021. A cotação registrada agora também é inferior à da última sexta-feira (7), quando o recorde negativo mais recente foi quebrado.

Conforme dados da Coin Metrics, a principal moeda digital da atualidade teve uma desvalorização de 6% na abertura do mercado, chegando a ser cotada em US$ 39.771. O valor, equivalente a R$ 225,9 mil pela cotação do dia, é o menor dos últimos três meses.

Desde então, o Bitcoin recuperou parte das perdas da manhã, subindo para US$ 41.680 (R$ 236,8 mil) no início da tarde. Movimento semelhante aconteceu com o Ethereum, que começou a segunda-feira valendo 4% menos, caindo para US$ 2.940 (R$ 16,7 mil), mas agora está sendo negociado a US$ 3.063 (R$ 17,4 mil).

A grande oscilação do preço do Bitcoin tem preocupado os investidores.

Um dos motivos apontados para a baixa nas criptomoedas, nos últimos dias, é a possibilidade de aumento dos juros anunciada pelo Federal Reserve na semana passada. O Banco Central dos Estados Unidos pretende adotar uma nova política em relação ao dinheiro digital, o que pode afetar o mercado.

Queda de 40% desde o recorde histórico

Em novembro do ano passado, o Bitcoin atingiu o seu maior valor até o momento, superando os US$ 68 mil (R$ 386 mil na cotação de hoje). Mas após o recorde histórico, a moeda digital tem acumulado quedas de preço constantes, levando a uma perda superior a 40%.

Apesar disso, a desvalorização de algumas criptomoedas nas últimas semanas não tem afetado o mundo das finanças descentralizadas (DeFi), pelo menos por enquanto. De acordo com o site The Block, os volumes de negociação de tokens não fungíveis (NFTs) seguem em alta neste início de ano.