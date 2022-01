Foz do Iguaçu: CANDIDATURAS PARA A ELEIÇÃO DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS ESTÃO ABERTAS

Os interessados em participar das eleições para formar o novo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Foz do Iguaçu (CMPC/FI) já podem realizar a candidatura por meio do site da Fundação Cultural: https://bit.ly/3f6mBI3.

A conferência para a escolha dos novos integrantes será no dia 19 de março, a partir das 9h30 até às 16h30, sem intervalo, na sede da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. As inscrições para o pleito devem ser feitas até 31 de janeiro.

Além das instituições, podem se candidatar também grupos e coletivos sem CNPJ, desde que tenham atividade cultural reconhecida. A Declaração de Reconhecimento como entidade da área cultural de Foz do Iguaçu pode ser solicitada diretamente com a secretaria do Conselho Municipal de Políticas Culturais até o dia 17 de janeiro. O telefone para contato é 3521- 1347.

“Conforme consta na resolução que aprovamos, a solicitação passa pela comissão de ética e pelo plenário do CMPC. Se aprovada, recebe então a declaração que é necessária”, conta Sérgio Luiz Winkert, coordenador da Comissão Especial Organizadora da 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Foz do Iguaçu.

Ao todo, serão eleitas 20 instituições e os conselheiros exercerão as funções por dois anos.

FUNÇÕES DO CONSELHO

Os integrantes do Conselho têm a função de propor e ordenar as políticas culturais da cidade, em caráter construtivo e deliberativo. O controle social e fiscalização das ações também integram o escopo de atividades que exercem.

Winkert ressalta ainda que não haverá temáticas para a discussão durante o evento de votação. Os novos métodos e ações para a cultura, além de um novo formato para a composição de cargos, serão levados para o debate durante a 5ª Conferência Municipal de Cultura de Foz do Iguaçu, que terá a data definida nos próximos meses.

(Da Redação com AMN)