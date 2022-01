Futebol: PALMEIRAS AVANÇA EM NEGOCIAÇÃO PELO ZAGUEIRO MURILO, EX-CRUZEIRO

O Palmeiras parece ter encaminhado a contratação do zagueiro pedido pelo técnico Abel Ferreira. Trata-se de Murilo, do Lokomotiv Moscou, da Rússia, que tem negociações avançadas para defender o Verdão na temporada 2022.

Aos 24 anos, o zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro, que o negociou com o clube russo em 2019. Sem espaço no elenco para esta temporada, foi colocado na lista de negociáveis do Lokomotiv e oferecido ao Alviverde, que deve fechar o negócio por 2,5 milhões de dólares (R$ 14 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos. As tratativas entre as partes estão em estágio final.

A tendência é que Murilo assine um acordo por quatro temporadas, com opção de estender por mais uma. Caso a contratação seja finalizada, o zagueiro deve se apresentar na Academia de Futebol nos próximos dias, pois já está no Brasil. Vale lembrar que o futebol na Rússia está em recesso por conta do inverno rigoroso nesta época do ano.

Desde 2019 no Lokomotiv, Murilo atuou em 70 jogos oficiais, segundo dados do site “ogol”, tendo marcado cinco gols, todos eles na temporada 2020/2021. Sua última partida pelo clube russo foi no dia 29 de novembro, pelo campeonato local, contra o Arsenal Tula, quando deixou o campo no intervalo.