Inovação: CIENTISTAS CRIAM NANOANTENA CAPAZ DE AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DE REMÉDIOS E DESCOBERTA DE DOENÇAS

“Os resultados são tão empolgantes, que atualmente estamos abrindo uma empresa startup para comercializar e disponibilizar esta nanoantena para a maioria dos pesquisadores e para a indústria farmacêutica”, comemorou o diretor do estudo Alexis Vallée-Bélisle, em entrevista ao Phys.org.

O pesquisador explicou que para desenvolver a nanoantena o grupo de cientistas se inspirou nas propriedades “estilo Lego” do DNA, que usam “blocos” até 20 mil vezes menores que um fio de cabelo para criarem a antena fluorescente capaz de desvendar as funções das proteínas.

