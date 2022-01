Melhoria: PREFEITURA FAZ NOVO CHAMAMENTO DE PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está convocando 31 candidatos(as) aprovados em concurso público regido pelo edital 001/01/2019, para o cargo de Professor Nível I.

Os profissionais aprovados deverão apresentar a documentação entre os dias 12 a 21 de janeiro, das 8h às 13h, junto a Diretoria de Gestão de Pessoas, subordinada a Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro.

A avaliação médica pré-admissional será agendada pela Diretoria de Gestão de Pessoas no ato da entrega de toda documentação referente a primeira fase, de habilitação ao cargo. Os novos professores devem iniciar as atividades no dia 1º de fevereiro.

O chamamento ocorre em razão de professores aposentados ou exonerados. A descrição completa dos documentos exigidos está disponível no Diário Oficial: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5093&diario.