Mercosul: BOLSONARO DIZ QUE ACORDO COM UE NÃO AVANÇA PORQUE FRANÇA NÃO ACEITA ENTRADA DO BRASIL

Para o presidente, Jair Bolsonaro (PL), o Mercosul “sempre foi instável” e tem “prós e contras”, ao mesmo tempo que enfrenta entraves para efetivar o acordo com a União Europeia (UE), segundo o UOL.

“A França, por exemplo, não aceita a gente entrar nesse comércio. E você precisa da aprovação de todos os países da União Europeia”, declarou.

As afirmações de Bolsonaro aconteceram nesta segunda-feira (10). O presidente ainda comentou sobre o fato de o Uruguai querer fazer um acordo comercial diretamente com a China, fora das regras do Mercosul.

“É um problema que a gente enfrenta. Estamos tratando desse assunto [sobre China e Uruguai]. O Mercosul é uma coisa que todo dia deve ser tratado.”

O chefe do Executivo também defendeu a não permanência do Brasil no bloco.

“Eu, particularmente, entendo que a gente livre poderia ser bem melhor para nós. Mas a gente respeita o que foi feito lá atrás no tocante ao Mercosul.”

A respeito da implementação do acordo entre o bloco sul-americano e a UE, as divergências entre o mandatário e o presidente francês, Emmanuel Macron, são publicamente conhecidas.

Na percepção de Paris, o Brasil peca no combate à degradação do meio ambiente, principalmente em relação ao desmatamento da Amazônia.

No começo de novembro, o chefe da diplomacia UE, Josep Borell, esteve no Brasil e disse que para o acordo avançar, o Brasil tem que cumprir os compromissos ambientais firmados durante a COP26, conforme noticiado.

