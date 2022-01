Pandemia: EXAMES PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS DEVEM SER AGENDADOS VIA PLANTÃO COVID

A partir de terça-feira (11), as pessoas que têm sintomas respiratórios – como coriza, tosse e espirros – serão atendidas em quatro locais de referência em Foz do Iguaçu: a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, no Morumbi, a Unidade Básica de Saúde Padre Ítalo 24 horas, e as unidades do Cidade Nova e Lagoa Dourada.

A orientação para as pessoas com esses sintomas é que busquem primeiro o Plantão Covid, por meio dos telefones 0800-6455655 (ligação gratuita) e 3521-1800 (ligação e whatsapp), para o agendamento dos exames de detecção da covid-19, evitando assim um tempo maior de espera e aglomerações.

Nesta segunda-feira (10), os exames estão sendo feitos na UPA do Morumbi e na Unidade Básica Padre Ítalo 24h. A Prefeitura de Foz do Iguaçu está monitorando o fluxo de atendimentos diariamente e redefinindo as estratégias de organização para assegurar a assistência a todos os pacientes. Por este motivo, houve a ampliação do atendimento em outras unidades.

Alterações

O fluxo dos atendimentos dos pacientes respiratórios foi alterado na última semana após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 devido ao grande aumento de casos da doença registrado na última semana, após as festividades e viagens de fim de ano. Além de desafogar o fluxo nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), voltadas ao atendimento dos casos de urgência e emergência, e da redução do tempo de espera, a intenção é melhorar o fluxo e dar mais agilidade aos atendimentos na rede municipal de saúde.

Em uma semana, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, foram registrados 1.257 casos de covid em Foz. Embora não sejam casos graves – uma vez que não houve aumento do número de internamentos e de óbitos, a preocupação é com a grande demanda nas UPA, que registraram um aumento de cerca de 40% nos atendimentos, e nas Unidades Básicas de Saúde, que tiveram um acréscimo de 50% na procura dos pacientes.

O aumento na demanda também refletiu nos atendimentos do plantão covid. Do começo do ano para cá, foram 4.316 atendimentos, via chat e por ligação. “Por isso, pedimos aos pacientes que tenham um pouco de paciência. Todos serão atendidos e terão os exames agendados”, afirma o médico responsável pelo plantão, Ulisses Figueiredo. Ele relata ainda a preocupação com a nova variante do coronavírus. “A Ômicron tem se demonstrado extremamente contagiosa. Por isso, pedimos a toda a população que reforcem os cuidados básicos: uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social se tornam ainda mais fundamentais neste momento”.

Pacientes assintomáticos

As pessoas assintomáticas (que não apresentam sintomas da doença) também podem agendar o teste rápido da covid-19, que será feito em cinco unidades básicas de saúde. O morador deverá agendar o teste pelo site da Prefeitura (https://bit.ly/examecovid-Foz) e escolher a unidade mais próxima: UBS São João (Nordeste), Vila C Velha (Norte), Morumbi 2 (Leste), Maracanã (Oeste) e Padre Monti (Sul).

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde alerta também para a necessidade daqueles que ainda não completaram o ciclo vacinal – primeira, segunda e terceira dose – comparecerem às unidades de saúde.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica, cerca de 84% dos óbitos por covid são de pessoas não vacinadas ou que não tinham o esquema vacinal completo; e cerca de 50% das internações são de pessoas que não receberam todas as doses de vacina. O único óbito registrado no mês de janeiro em Foz foi de um homem de 36 anos, que não havia recebido nenhuma dose de vacina contra a covid.

“Quero fazer um apelo para toda a população, para que procurem as vacinas nas nossas unidades básicas de saúde: primeira, segunda ou terceira dose. Lembrando que não é mais necessário fazer o agendamento, você pode ir a qualquer uma das unidades do município de Foz. Lembre-se: vacinar-se é um ato de caridade consigo e com terceiros”, afirma o prefeito em exercício de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio.