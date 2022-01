Turismo: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU COMPLETA 83 ANOS COM RECEPÇÃO ESPECIAL AOS VISITANTES

Muita música para comemorar os 83 anos do Parque Nacional do Iguaçu. Os visitantes ficaram encantados com a surpresa no centro de recepção da unidade de conservação nesta segunda-feira (10).

O parque tem uma área de mais de 186 mil hectares de Mata Atlântica e onde também está uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu.

A unidade de conservação brasileira, localizada no Oeste do Paraná, que faz fronteira com a Argentina, coleciona bons resultados na conservação da biodiversidade, na satisfação das pessoas que visitam o local, e integra o desejo e sonho de viagem de brasileiros e estrangeiros.

O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 10 de janeiro de 1939, por meio do Decreto-Lei nº 1.035, do então presidente da República Getúlio Vargas. No ano de 1986, recebeu o título, concedido pela Unesco, de Patrimônio Mundial Natural. Já as Cataratas do Iguaçu, localizadas no interior da unidade de conservação, receberam o título de Maravilha Mundial da Natureza no dia 11 de novembro de 2011.

Além de abrigar um dos principais atrativos turísticos do mundo, o Parque Nacional do Iguaçu também possui grande importância para o desenvolvimento regional, gerando cerca de mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos. Em média, por ano, o parque gera R$ 25 milhões de ICMS Ecológico para os municípios do seu entorno. Estima-se que quase 30% da economia de Foz do Iguaçu esteja relacionada à visitação da unidade de conservação.

