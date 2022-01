 DEUS TE PROTEGE NA BATALHA

“Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim” (Salmos 55:18).

Podemos ver em alguns filmes de guerra o cenário de desolação de uma batalha campal. Mesmo que haja vencedores e perdedores, toda batalha resulta em mortos e feridos. Imagina uma batalha real?

O nosso Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos (Isaías 44:6). Com Ele, obtemos a vitória e nos mantemos protegidos. Mas para isso, é necessário crermos no poder de Deus.

Se não confiamos em Deus, ficamos desprotegidos no campo de batalha e a chance de nos ferirmos é grande.

Somente com fé podemos avançar na batalha da vida. Deus te manterá ileso em todas as batalhas. Faça a vontade de Deus e creia no Seu poder.

Na batalha com Deus:

– Deus quer estar junto na nossa batalha, clame-O!

– Independente da situação, nada é impossível para o nosso Deus. Confie n’Ele.

– No meio de uma batalha, clamamos. Depois da vitória, agradecemos.

OREMOS: Senhor Deus, são muitos inimigos que se levantam contra mim, mas sei que o Teu amor protege-me. Creio que toda a vitória provém de Ti, por isso tenho esperança. Protege-me na batalha, amém!

(Com Bíblia OnLine)