Foz do Iguaçu: AGÊNCIA DO TRABALHADOR OFERECE 225 VAGAS DE EMPREGO

– AÇOUGUEIRO – Com experiência comprovada na função. Com disponibilidade de horários. Trabalhar na região do Morumbi.

– AJUDANTE DE AÇOUGUE – Com conhecimento na função. Com disponibilidade de horários. Trabalhar na região do Morumbi.

– AJUDANTE DE COZINHA – Possuir disponibilidade de horários (trabalhar finais de semana e feriados) e residir próximo a região da Vila Yolanda.

– AJUDANTE DE SERRALHEIRO – Masculino com experiência na função.

– ANALISTA DE SINISTRO – Analista de risco. Possuir experiência comprovada na função, ensino superior completo ou cursando em logística, administração ou áreas correlatas, experiência em análise e elaboração de PGR e DDR, pacote office avançado e cNH B.

– ASSISTENTE DE VENDAS – Possuir conhecimento em informática, boa comunicação verbal e escrita e ensino médio completo.

– ATENDENTE BALCONISTA – Realizar atendimento dos clientes, preparar os pedidos e ajudar na manutenção do estabelecimento. Possuir ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar das 15h00 Às 00h00

– ATENDENTE BALCONISTA – possuir ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar das 14h00 as 22h00.

– ATENDENTE DE CAFETERIA – Possuir ensino médio completo e disponibilidade de horários. Trabalhar na região do aeroporto.

– AUXILIAR DE GARÇOM – Feminino. Trabalhar na região do Porto Meira.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Atuar na produção de pisos e revestimentos (peças cimentícias )trabalhar em equipe; *perfil jovial. Preferencialmente residir na região do 3 bandeiras.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Masculino com experiência comprovada em pedreira; irá realizar limpeza sob as estruturas das correias transportadoras, britadeiras, peneiras, auxiliar na manutenção da britagem e na lubrificação dos equipamentos.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Possuir experiência na função. trabalhar em sorveteria.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para o frigorífico LAR em Matelândia com idades entre 18 e 50 anos . Horário de trabalho no período da manhã (06hs ás 15:48 hs). *Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Trabalhar em Matelândia. A empresa não disponibiliza transporte para entrevista.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Masculino. Trabalhar na produção de artefatos de concreto, lajes, blocos de concreto, paver, entre outros de segunda à sexta.

– AUXILIAR DE PADEIRO – Masculino com experiência na função.

– BARMAN – Possuir experiência na função. Necessário possuir veículo próprio para locomoção pois trabalhará até o fecha, horário em que não há mais ônibus.

– BORDADOR, À MÁQUINA – Com experiência comprovada na função.

– CAMAREIRA DE HOTEL – Feminino. Possuir experiência na função. Local de trabalho perto do aeroporto.

– CAMAREIRA DE HOTEL – Feminino. Possuir experiência na função.

– CHEFE DE COZINHA – possuir experiência na função.

– CHEFE DE COZINHA – Possuir experiência comprovada na função e com parilla (sistema de preparo uruguaio e argentino na manipulação de carnes).

– CONSULTOR DE VENDAS – Possuir ensino médio completo.

– COPEIRO DE HOTEL – Com experiência comprovada na função e disponibilidade de horários, trabalhar perto do aeroporto.

– COZINHEIRO DE RESTAURANTE – Com experiência na função e disponibilidade de horários.

-EMPERGADA DOMÉSTICA – Feminino. Com experiência comprovada na função.

-EMPERGADA DOMÉSTICA – Feminino. Com experiência comprovada na função. Lavar, passar na função e cozinhar.

– ESTOQUISTA – Possuir experiência na função. Estoque de peças de caminhões.

– ESTOQUISTA – Masculino com experiência na função.

– GARÇOM – Possuir experiência na função e disponibilidade de horários.

– GERENTE DE LOGÍSTICA – Masculino com experiência comprovada na função.

– GERENTE OPERACIONAL – Possuir experiência comprovada na função e ensino superior completo.

– MESTRE DE OBRAS – Masculino com experiência na função.

– MONTADOR DE ANDAIMES – Masculino com experiência na função.

– MONTADOR DE AUTOMÓVEIS – Masculino com experiência na função.

– MOTORISTA CARRETEIRO – Possuir CNH, EAR e experiência comprovada na função.

– OFICIAL DE MANUTENÇÃO– Masculino com experiência na função, ensino médio completo e CNH AB ou B.

– OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Masculino com experiência em manutenção civil, elétrica e hidráulica, possuir NR 10 e 35. – vaga temporária.

– OPERADOR DE ESCAVADEIRA – Operador de Escavadeira Hidráulica. Possuir experiência comprovada na função; cnh C.

– OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA – Possuir experiência comprovada na função; cnh C.

– PADEIRO – Possuir com experiência na função. Vaga para a região do Morumbi.

– PINTOR DE AUTOMÓVEIS – Masculino com experiência na função.

– PIZZAIOLO – Masculino com experiência na função.

– RECEPCIONISTA BILINGUE – Possuir com experiência na função, disponibilidade de horários — preferencialmente morar na região próximo ao aeroporto ou ter meio de transporte próprio.

– REPARADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – Masculino com experiência na função.

– REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS – Masculino com ensino médio completo e disponibilidade de horários.

– TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – técnico de manutenção geral. com experiência na função e ensino médio completo.

– TÉCNICO EM PANIFICAÇÃO – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH AB e veículo próprio.

– TORNEIRO MECÂNICO- Masculino. Possuir experiência na função.

-VENDEDOR DE CONSÓRCIO – Masculino com experiência na função.

-VENDEDOR DE CONSÓRCIO – Masculino. Possuir veículo próprio e CNH.

-VENDEDOR DE CONSÓRCIO – Possuir experiência em vendas.

-VENDEDOR DE SEVIÇOS – Possuir experiência com atendimento ao cliente e ensino médio completo.

– ZELADORA – Feminino. Com experiência na função.

(Da Redação com AMN)