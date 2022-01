Foz do Iguaçu: PREFEITURA IMPLANTA NOVO SISTEMA DE SUPORTE

A Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação implementou, nesta segunda-feira (10), um novo sistema de suporte aos usuários, que torna os atendimentos mais céleres, eficientes e diminui o tempo de reposta nos serviços de reparos nas secretarias e autarquias municipais.

O objetivo é aprimorar o recebimento e a gestão das demandas internas, com impacto positivo também nos serviços e atendimentos ofertados à população.

“Aperfeiçoar todos os serviços ofertados a população tem sido uma busca constante da gestão em todos os seus aspectos. A implantação deste novo sistema é mais um grande avanço, pois contribuirá na diminuição no tempo de resposta entre a solicitação e o atendimento do suporte”, comentou o prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação, a nova plataforma foi integrada aos demais sistemas, como por exemplo, o Portal do Servidor e o Sistema de Informações Digitais (SID).

Um dos diferenciais do novo sistema é a assinatura digital, que permite ao solicitante realizar o aceite e também fazer a avaliação do serviço, integrações de contato telefônico e o mapa de localização do solicitante, entre outras funcionalidades.

“Temos trabalhado muito na construção de soluções tecnológicas para o Município. São ações que levam eficiência, celeridade, transparência e economicidade às ações da Prefeitura. Assim como o SID, que trouxe importantes avanços, este novo sistema de suporte trará inúmeros benefícios para a prestação de um bom serviço público”, disse o secretário municipal de Tecnologia da Informação, Rafael Sanches.

O diretor de Engenharia de Software, Fernando Frei, ressaltou de diferentes equipes da Secretaria da Tecnologia da Informação no desenvolvimento do sistema.

“A integração dos sistemas de dados para maior celeridade às chamadas de suporte era uma antiga necessidade. Durante aproximadamente cinco meses, trabalhamos no desenvolvimento deste novo sistema. Foi um trabalho de extrema importância e que contou com a participação de diversos servidores e servidoras do Município”.

“O novo sistema é integrado com o SID e com a lista de ramais da prefeitura, facilitando o contato com solicitante para dúvidas e respostas por parte do atendente. As informações de endereço do setor serão lidas automaticamente do setor principal do solicitante no SID, não havendo necessidade do atendente efetuar o cadastro. Com isso, o novo sistema trará agilidade no atendimento dos chamados”, afirmou a analista de sistemas da Secretaria de Tecnologia da Informação, Michelle Magalhães Mendonça.

BALANÇO DE 2021

Responsável pelo suporte em todas as secretarias e autarquias municipais de Foz do Iguaçu, a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação somente em 2021 realizou cerca de 20 mil atendimentos.

(Da Redação com AMN)