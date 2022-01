Turismo: APÓS ORIENTAÇÃO DA MARINHA, PASSEIO NAS CATARATAS VOLTA A OPERAR NORMALMENTE

Os tradicionais passeios de barco nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), voltaram a operar nesta terça-feira (11). Eles haviam sido suspensos na segunda-feira (10) para reavaliar a segurança do trajeto, após preocupação gerada pelo desabamento em Capitólio (MG). O Parque Nacional do Iguaçu garantiu que as condições são seguras.

Ao longo da última segunda-feira (10), por orientação da Marinha, houve uma reavaliação dos passeios porque o barco chega próximo às quedas d’água. A reavaliação foi feita para garantir a segurança dos turistas.

De acordo com a administração do Parque Nacional do Iguaçu, houve a segurança verificada para os turistas, por isso o passeio pôde ser retornado normalmente nesta terça-feira.

O passeio de barco, é um passeio a parte dos ingressos que são adquiridos para visitar as Cataratas do Iguaçu, e é oferecido por uma empresa privada, que leva os turistas bem próximos das quedas d’água, por isso, a reavaliação após o acontecimento em Capitólio.

Ainda segundo o parque, as avaliações são feitas com frequência e sempre houve a garantia de segurança para todos os turistas.

(Da Redação com CNN)