AS CAPITAIS DE ENTRETENIMENTO DE JOGO NO MUNDO

Os cassinos físicos estão recuperando o fôlego depois da pandemia e as principais capitais para os fãs desse tipo de jogo estão voltando a ser populares. No entanto, o período de restrições serviu para dar um impulso para os cassinos do mundo virtual.

O Brasil não permite cassinos físicos, o que exige que os brasileiros voem para longe ou divirtam-se em cruzeiros, ou ao menos já foi assim. Atualmente, é possível apostar de casa aqui mesmo no país, mantendo-se seguro das novas variantes da Covid-19, em cassinos online como a marca BacanaPlay Casino.

Para os mais aventureiros, vale a pena ao menos conhecer as principais capitais do jogo. Mais do que cassinos, esses lugares oferecem uma verdadeira experiência aos seus visitantes.

OS CASSINOS DE MACAU

Com poucos novos casos de Covid-19, Macau possui diversos cassinos que atraem turistas do mundo todo, especialmente da Ásia. Entre os seus principais cassinos está o MGM Casino, luxuoso e ostensivo. É bom viver toda a experiência com bastante atenção, porque não há permissão para que sejam tiradas fotos lá dentro. Acredite ou não, também é uma excelente opção para compras.

Outra pedida interessante em Macau é o Grand Lisboa Casino, grandioso e capaz de tirar o fôlego só com a visão do lado de fora. Dourado e imponente, é considerado por muitos o cassino mais bonito. Claro, você também encontra diversas máquinas caça-níqueis e mesas de jogos lá dentro.

A DESLUMBRANTE LAS VEGAS

Não dá para pensar em uma cidade de cassinos e não lembrar de Las Vegas, Nevada. Os visitantes afirmam que, se a intenção é superar as expectativas, então o Wynn Casino deve ser a opção dos viajantes. Apesar do preço um pouco alto, o cassino oferece diversas opções de entretenimento, como megaproduções em seu teatro.

Outra excelente oportunidade de visitação é o Casino at Bellagio, que não perde em beleza, mas aposta na sobriedade e na simplicidade no seu visual exterior. Por isso, é bom ter atenção para não passar direto por ele. Das salas de jogos até o show das águas de hora em hora, é uma oportunidade que não deve ser perdida.

MONTECARLO EM MÔNACO

O cassino de Montecarlo é um ponto turístico de Mônaco, com visitação e fotografias abertas durante o dia e entrada paga à noite, sem fotos, mas com conversão em consumação e apostas. Estonteante do lado de forma e com salões incríveis dentro, é uma joia de Mônaco que mereceu um destaque próprio.

CASSINOS FÍSICOS OU ONLINE?

Enquanto cassinos físicos não são aprovados no Brasil, é possível aproveitar os jogos de cassino disponíveis pela internet. Ainda assim, nada se assemelha à experiência de visitar os cassinos, mesmo que não seja para apostas. Sem dúvidas, aqueles que se consideram fãs dos grandes estabelecimentos devem conhecer os mencionados neste artigo mesmo que saciem a vontade de jogar com caça-níqueis online.

(Da Redação com Diário do Turismo)