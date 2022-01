Foz do Iguaçu: EQUIPES DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA CHEGAM AO JARDIM ITÁLIA

Conforme anunciado em reunião com moradores, a Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou os trabalhos de pavimentação asfáltica no Jardim Itália, na região Leste da cidade. Os serviços, que contemplarão todas as ruas do bairro, são executados por equipes da Usina de Municipal de Asfalto e integram o maior programa de pavimentação da história da cidade.

“Assim como em outros pontos de Foz, os moradores do Jardim Itália aguardavam há muitos anos este serviço de pavimentação, que melhora a qualidade de vidas das pessoas e também contribui para o desenvolvimento do bairro”, afirmou o prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio.

“As ações foram inseridas no cronograma da Prefeitura e agora chegaram à fase de execução. Em muito breve, todas as vias do Jardim Itália estarão asfaltadas”, expressou Sampaio, durante uma vistoria dos trabalhos.

A pavimentação é executada por duas equipes da Usina Municipal de Asfalto – uma delas realiza a limpeza das vias e a segunda aplica a massa asfáltica. Trechos das ruas Dedé Nunes, Dr. Ney Wadisson dos Santos, Fadel Damen e Cláudio Coutinho já foram contemplados com parte dos serviços.

PAVIMENTAÇÃO

Além dos serviços no Jardim Itália, há outras equipes da Usina Municipal de Asfalto atuando simultaneamente em serviços de pavimentação e recapeamento em outros pontos da cidade. Desde 2017, o Município já executou mais de 400 km de asfalto.

(Da Redação com AMN)