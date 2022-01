Foz: PREFEITO EM EXERCÍCIO RESSALTA A IMPORTÂNCIA DA SOCIEDADE CIVIL NAS DISCUSSÕES SOBRE LOGÍSTICA

Nesta quinta-feira (13), o prefeito em exercício de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio, participou de uma reunião com empresários na Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) sobre o Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística Sustentável (FILMS), que acontecerá na cidade no mês de maio.

No encontro, Sampaio ressaltou a importância da participação da sociedade civil organizada nas discussões de grandes temas, como é o caso da logística.

“A sociedade civil organizada tem participado cada vez mais das construções de políticas públicas, sejam dos governos municipais, estaduais ou da União, e isso tem feito a diferença para que as ações sejam cada vez mais assertivas. E quando o assunto é infraestrutura e logística não é diferente”, comentou o prefeito em exercício.

“Quero parabenizar a todos que estão engajados nesta causa de melhorar a logística brasileira, e para Foz isto faz a diferença, por conta da nossa localização geográfica que faz com que sejamos o grande hub logístico do Paraná”, completou Sampaio.

Com a participação de 1.000 pessoas presencialmente também transmissão on-line, o FILMS acontecerá em Foz do Iguaçu entre os dias 19 e 21 de maio. O foco do evento, patrocinado pela Itaipu Binacional, é o projeto do “corredor biográfico multimundial de capricórnio”.

“Este evento será para tratar de políticas públicas de Estado, e contará com representantes de diversos segmentos produtivos da sociedade trinacional e do Oeste do Paraná”, comentou Danilo Vendruscolo, presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD).

(Da Redação com AMN)