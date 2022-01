Pandemia: VACINAS PARA CRIANÇAS COMEÇAM A CHEGAR AOS ESTADOS NA MADRUGADA

As vacinas para crianças da Pfizer contra Covid-19 que chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta (13) começam a ser enviadas aos estados nesta noite, segundo o Ministério da Saúde. Pela previsão da pasta, o Distrito Federal deve ser a primeira unidade da Federação a receber as doses, à 0h05 desta sexta-feira (14). Ao todo, esse primeiro lote contém 1,248 milhão de imunizantes para crianças entre 5 e 11 anos.

O cronograma do governo estima que essas vacinas sejam entregues aos destinos até a tarde desta sexta. As doses serão encaminhadas por avião a todas as localidades, exceto São Paulo, para onde o envio será por transporte terrestre (veja previsão de chegada dos imunizantes ao fim desta reportagem).

A carga com os produtos da Pfizer chegou ao Brasil pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta das 4h40. A distribuição das vacinas seguirá o critério populacional, de acordo com a faixa etária (veja tabela abaixo).

Pelo cronograma do ministério, o primeiro voo com os imunizantes deve partir para Rio Branco, no Acre. A previsão é que o avião decole às 21h50 de Guarulhos, onde estão armazenadas as vacinas. Como o tempo de viagem para a cidade do Norte do país é estimado em quatro horas, o produto deve chegar ao destino às 23h50, no horário local (1h50, no horário de Brasília).

O R7 entrou em contato com a Latam, que fará o transporte de todos os imunizantes entregues por via aérea. A companhia informou que não havia confirmação sobre os horários dos voos até a publicação desta reportagem.

Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas serão inspecionadas pelo INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) antes de seguir para estados e municípios. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso da vacina da Pfizer para a população entre 5 e 11 anos em 16 de dezembro último.

O Brasil deve receber 4,3 milhões de doses da vacina para crianças neste mês. Na última segunda-feira (10), o ministro Marcelo Queiroga anunciou a antecipação de 600 mil doses desse total. O governo informou que a Pfizer deve entregar mais 7,2 milhões de doses em fevereiro e 8,4 milhões em março.

NÃO OBRIGATÓRIA

A imunização de crianças não será obrigatória no Brasil, diferentemente de todas as outras imunizações infantis previstas pelo PNI (Programa Nacional de Imunização). Caberá aos pais ou responsáveis dar o aval para a aplicação. O intervalo entre uma aplicação e a outra será de oito semanas.

Apesar de manter nas mãos dos pais a decisão de vacinar ou não as crianças, o Ministério da Saúde voltou atrás em relação à cobrança da prescrição médica como condicionante para a aplicação.

A dose da vacina que será aplicada nas crianças equivale a um terço da usada nos adultos. O imunizante poderá ser armazenado por dez semanas a uma temperatura de 2°C a 8°C. A vacina aplicada em pessoas acima de 12 anos pode ser guardada por quatro semanas após o descongelamento. O frasco do imunizante infantil é de cor laranja, enquanto o de adultos é roxo.

(Da Redação com R7)