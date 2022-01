Represas: COMITÊ VÊ MELHORA EM RESERVATÓRIOS DE HIDRELÉTRICAS E LIMITA CONTRATAÇÃO DE TÉRMICAS

As chuvas que atingem boa parte do país ajudaram a melhorar o nível dos reservatórios das principais hidrelétricas. No entanto, o cenário ainda exige cautela. Nesta quarta-feira, 12, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu manter as medidas excepcionais adotadas para conter a crise hídrica.

O órgão avaliou que o nível das represas melhorou em quase todas as regiões com a chuva observada em dezembro, com exceção do sul. Por outro lado, as autoridades também limitaram as condições para contratação das usinas termoelétricas, mais caras e responsáveis pelo aumento da conta de luz. O sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, avalia que uma eventual retomada econômica pode exigir um novo acionamento das térmicas.

“Nesse momento, é uma decisão acertada. Mas para o futuro ainda podemos ver, dependendo do nível de chuvas e do crescimento econômico do país, novamente tarifas mais caras e bandeira de escassez hídrica sendo colocada na conta de luz”, pontuou. Pela determinação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, só poderão ser acionadas usinas com custo variável de até R$ 1 mil/MWh. O teto poderá ser estendido até R$ 1,5 mil/MWh, em caso de necessidade. O órgão também decidiu decidiu manter o limite de 15 mil megawatts médios para geração de termoelétricas, incluindo eventual importação de energia do Uruguai e Argentina. O objetivo das novas medidas é reduzir os custos e otimizar a produção de energia.

(Da Redação com Jovem Pan)