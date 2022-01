Turismo: TAILÂNDIA IRÁ COBRAR US$ 9 DE IMPOSTO TURÍSTICO A PARTIR DE ABRIL

A Tailândia passará a cobrar uma taxa de 300 baht, o equivalente a US$ 9, de cada turista estrangeiro a partir de abril. A arrecadação será utilizada para desenvolver atrações e cobrir o seguro de acidentes para estrangeiros incapazes de pagar os custos, segundo as autoridades locais.

“Parte da taxa será usada para cuidar dos turistas. Encontramos momentos em que o seguro não tinha cobertura para turistas, o que se tornou um fardo para nós, que temos que cuidar deles”, afirmou a Autoridade de Turismo da Tailândia, Yuthasak Supasorn, acrescentando que os fundos também seriam usados ​​para atualizar a infraestrutura turística.

A nova taxa será cobrada no preço total das passagens aéreas e faz parte dos planos de turismo sustentável do governo. A decisão se soma a uma lista de requisitos para turistas estrangeiros que buscam entrada na Tailândia, que incluem pré-pagamento e realização de testes para Covid-19, acomodação em hotel ou quarentena, e seguro com cobertura para Covid-19 de pelo menos US$ 50 mil.

A Tailândia havia renunciado às suas rigorosas medidas de quarentena em novembro, no lugar de um esquema “Test & Go” para visitantes vacinados, mas voltou atrás no final do mês passado, devido a preocupações com a disseminação da variante Ômicron.

O destino foi fortemente atingido por uma queda no turismo local, induzida pela pandemia, com cerca de 200 mil chegadas no ano passado, em comparação com quase 40 milhões em 2019. Os esforços recentes feito pela Tailândia para retomar o setor acabaram sendo prejudicados pela rápida disseminação global da variante Ômicron da Covid-19.

Contudo, o país tem se mantido otimista e espera entre 5 e 15 milhões de chegadas de estrangeiros este ano, dependendo das políticas em vigor em seus principais mercados de turismo. Espera-se ainda que os turistas estrangeiros gerem 800 bilhões de bahts tailandeses (US$ 23,97 bilhões) este ano.

(Da Redação com Mercado & Eventos)