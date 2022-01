Acidente: YOUTUBER ALINE FUCHTER CONHECIDA COMO MUSA DAS ESTRADAS, SOFRE ACIDENTE E FICA PRESA A FERRAGENS

Conhecida como “Musa das Estradas”, a caminhoneira Aline Fuchter Ouriques, sofreu um acidente ao bater de frente com outro caminhão na BR-174, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (13), . Ela ficou presa entre as ferragens e, após ser socorrida, precisou realizar uma cirurgia em um dos braços.

Aline Fuchter ficou famosa ao compartilhar suas viagens pelo Brasil. Ela é dona de um canal no YouTube com cerca de 1,4 milhões de inscritos. A caminhoneira é natural de Cubatão, em Santa Catarina.

Após o acidente, testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que a caminhoneira passou por cima de algum objeto que havia na pista. Nesse momento, um dos pneus dianteiros de seu caminhão estourou e ela perdeu o controle do veículo, que acabou colidindo de frente com outro caminhão. A carga de soja que Aline transportava ficou espalhada pela pista.

Aline foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Pontes e Lacerda, onde foi submetida a uma cirurgia em um dos braços. A motorista estava acompanhada da amiga Lauren Borges Matheus, que teve apenas ferimentos leves. As últimas informações dizem que ambas passam bem. Por meio do story do Instagram, Lauren comentou sobre o acidente.

“Estamos bem. Estamos vivas. Deus nos livrou do pior. Não consigo responder todas as mensagens, pois estou em comunicação com a minha família. Aline está no hospital passando por uma cirurgia no braço. Quando tudo estiver mais calmo venho relatar melhor e calmamente o ocorrido.”