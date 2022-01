Foz do Iguaçu: NÚMERO DE CASOS DE COVID EXPLODE NO MUNICÍPIO. 411 VÍTIMAS SOMENTE NAS ÚLTIMAS 24H

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu informa, que nas duas últimas semanas, referente ao período de 03/01/2022 e 14/01/2022, houve um crescimento exponencial no número de notificações, provocando uma sobrecarga no sistema de informação e ocorrendo um represamento de 1312 casos novos.

Ressalta ainda que, em 2 anos de pandemia, nunca havia ocorrido uma situação como esta, já solucionada pela equipe de tecnologia da informação da vigilância epidemiológica.

Desta forma, os números estão sendo lançados no boletim epidemiológico para garantir a fidedignidade dos dados e contribuir para a tomada de decisão.

Nas últimas 24 horas, Foz do Iguaçu registrou 411 nos casos novos de covid-19. No total, são 49.938 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 46.565 pessoas já estão recuperadas.

1.723 CASOS

Dos 1.723 novos casos – sendo 1.312 represados e 411 das últimas 24h, 959 são mulheres e 764 homens, com idades entre 8 meses e 91 anos. Entre eles, 4 estão internados e os demais em isolamento domiciliar.

Do total de casos ativos, 2.187 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 20 estão internadas.

ÓBITOS

Foz do Iguaçu não registra, no total, 1.166 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

