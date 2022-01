Tensão: AUTORIDADES SUL-COREANAS DIZEM QUE COREIA DO NORTE FEZ ATAQUES CONTRA O PAÍS

A Coreia do Norte teria disparado projéteis não identificados em direção ao leste da Coreia do Sul, de acordo com informações emitidas pelas autoridades sul-coreanas nesta sexta-feira (14).

O Estado-Maior da Coreia do Sul diz que ainda não está claro quantos projéteis foram disparados.

Os supostos disparos acontecem apenas alguns dias depois que a Coreia do Norte disse que testou com sucesso um míssil hipersônico. Seria o terceiro teste da arma, segundo Kim Jong Un.

O governo do Japão twittou nesta sexta-feira que “um possível míssil balístico foi lançado da Coreia do Norte. Informaremos assim que um relatório de acompanhamento estiver disponível”.

(Da Redação com CNN/Foto: Reuters/Edgar Su)