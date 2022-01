Chuvas: MG REGISTRA MAIS 10 MIL DESALOJADOS E 2.200 DESABRIGADOS

O número de desalojados e desabrigados por causa das chuvas em Minas Gerais cresceu nas últimas 24 horas. Segundo a Defesa Civil, o estado registrou 10 mil desalojados e 2.200 desabrigados no período. Com isso, até o momento, 45.815 pessoas deixaram suas casas e foram para imóveis de parentes ou amigos, e outras 6.664 necessitam de abrigo público.

Ainda de acordo com o levantamento, mais uma cidade decretou situação de emergência, totalizando 377. Dados do balanço mostram que o período chuvoso, que começou em outubro do ano passado e vai até março, já causou mais mortes e retirou mais pessoas de casa que a temporada 2020/2021.

Ao todo, 25 pessoas morreram nas seguintes cidades: Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiros Caldas, Pescados, Montes Claros, Betim, Belo Horizonte, Dores de Guanhães, São Gonçalo do Rio Abaixo, Ervália, Caratinga, Ouro Preto, Perdigão, Santana do Riacho, Contagem e Claro dos Poções. As dez vítimas da tragédia de Capitólio não serão contabilizadas até o fim das investigações.

RECURSO

Nesta sexta-feira (14), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou a liberaçaão de R$ 560 milhões para as cidades castigadas pelas chuvas das últimas semanas.

Segundo o político, o valor será destinado “tanto à reconstrução daquilo que foi destruído quanto à ajuda humanitária. Prioritariamente àquelas pessoas que perderam sua residência”.

(Da Redação com R7/Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)