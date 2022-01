Futebol: LEVERKUSEN SEGURA LUCAS ALARIO, E PALMEIRAS SONDA ‘NOVO SUÁREZ’

A negociação entre Palmeiras, Lucas Alario e Bayer Leverkusen, da Alemanha, teve um desfecho nada positivo para o clube paulista, que contava com o empréstimo do argentino para assumir a função de centroavante no elenco.

O clube alemão desistiu de negociar o jogador de 29 anos, que segue apenas como opção, sem muitas oportunidades, mas que é o reserva imediato do titular Patrik Schick. Com isso, o Palmeiras já corre atrás de outro “camisa 9”.

O nome da vez é Agustín Álvarez, do Peñarol. O uruguaio de 20 anos já é velho conhecido no Brasil. No ano passado ele esteve em campo nas duas partidas dos Carboneros contra o Corinthians na fase de grupos da Sul-Americana (o Peñarol venceu as duas — 2 a 0 em São Paulo e 4 a 0 em Montevidéu).

Álvarez, conhecido como “Canário” em seu país, anotou 28 gols em 51 jogos na temporada passada. Avaliado em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), renovou com o time uruguaio até dezembro de 2024. O jogador tem um título nacional e a artilharia da Sul-Americana, com 10 gols no currículo.

Na pré-lista do Uruguai para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o centroavante de 1,80 m é visto como sucessor de Cavani e Suárez. Pela Celeste, tem um gol em quatro partidas disputadas.

A data-limite para inscrição de atletas para o Mundial de Clubes da Fifa é até o próximo dia 24, e o Palmeiras entende que essa é a única peça que falta para fechar o elenco de Abel Ferreira.

A negociação com Alario

A primeira oferta do Palmeiras para contar com Alario foi de compra definitiva, algo que foi de imediato rejeitado. Depois, o Verdão tentou o jogador por empréstimo, comprometendo-se a pagar seus salários de forma integral, mas sem compensação financeira aos alemães, que aceitaram os termos num primeiro momento.

Entretanto, a dificuldade em encontrar uma reposição para o ataque fez com que o Leverkusen voltasse atrás. A reportagem apurou que o Palmeiras estava disposto a enviar uma compensação financeira ao clube europeu, mas os rubro-negros da Alemanha optaram por encerrar as tratativas por não encontrarem um substituto rapidamente no mercado.

O iraniano Sardar Azmoun, de 27 anos, que joga no Zenit, da Rússia, e o jovem Nketiah, de 22, do Arsenal, na Inglaterra, foram os primeiros alvos do Leverkusen. Como as negociações não avançaram, o técnico Gerardo Soane não deu aval para a liberação de Alario.

Neste sábado (15), o Leverkusen encara o Borussia Monchengladbach fora de casa e terá Lucas Alario entre os relacionados para o jogo.