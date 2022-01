Unila: POLÍTICA DE EXTENSÃO É APROVADA PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

O Conselho Universitário (CONSUN) aprovou a Política de Extensão da UNILA, que se constitui em um instrumento crucial para a consolidação da Extensão na Universidade, bem como na comunidade da Região Trinacional. O documento foi revisto e atualizado, de acordo com as novas diretrizes nacionais para a extensão, buscando refletir sobre a função social da universidade pública, especificamente voltada às demandas da comunidade em um contexto latino-americano.

“A UNILA já tinha um documento norteador, que era a Política de Extensão aprovada pela Comissão Superior de Extensão. No entanto, a aprovação desta política pelo CONSUN é muito importante, pois fortalece um compromisso institucional para com a extensão, um comprometimento com a estruturação e efetivação das atividades de interação da UNILA com a sociedade”, diz a pró-reitora de Extensão, Kelly Sossmeier.

A Política de Extensão está estruturada por meio da articulação de oito diretrizes pensadas a partir das especificidades da UNILA e que sustentam as ações de extensão institucionais, dentre elas: a interdisciplinaridade, a internacionalização e a integração latino-americana. O documento também está baseado em diretrizes como impactos na formação do estudante e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e por fatores de relacionamento externo, como a interação dialógica entre a instituição e demais setores da sociedade, a transformação social e o desenvolvimento sustentável. Leia a íntegra da Política acessando a Resolução CONSUN37/2021.

Para a coordenadora de Extensão, Bianca Petermann Stoeckl, a aprovação da Política constitui-se em um grande passo, pois trouxe novas orientações para a extensão universitária da UNILA, em consonância com os debates mais atuais da academia e com as novas normativas nacionais, o que tende a fortalecer a atuação extensionista na comunidade. E uma das novidades incluídas na nova política recém-aprovada diz respeito à curricularização da extensão, que prevê que as atividades dessa natureza devem compor, no mínimo, 10% do total de carga horária da graduação, devendo fazer parte da matriz curricular dos cursos.

Ações de extensão podem ser trabalhadas como programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços ou publicações. Todas as atividades estão classificadas em áreas temáticas, entre elas relacionadas a Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho. A comunidade da Região Trinacional certamente já teve contato com algumas das ações já desenvolvidas, seja por meio de atividades realizadas em escolas, associações ou bairros, cursos ofertados por docentes e estudantes da UNILA ou até mesmo participando de eventos, como o Seminário de Extensão da UNILA, já tradicional na cidade – mas que, nos últimos dois anos, foi realizado de forma virtual, em função do distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Para conhecer mais, consulte as ações de extensão.

De acordo com integrantes da PROEX, todos os setores da Universidade tiveram que se reinventar de alguma forma e a equipe buscou cumprir com seu compromisso público e de apoio às ações de extensão, e contou com a colaboração e o apreço da comunidade acadêmica extensionista nessa jornada.

Há alguns fatos que merecem destaque nesse período, como: o fomento às ações de extensão, tendo em vista que foram lançados os editais de bolsa de extensão financiados pela UNILA para projetos; e, como novidade, bolsas para cursos e eventos de curta duração. Um levantamento mostra que foram 43 bolsas financiadas com recurso externo nos dois últimos anos, além do auxílio-pesquisador, que foi outro apoio concedido aos projetos de extensão em 2020 e 2021.

O ano passado também foi marcado pelo lançamento e publicação de duas edições do Caminos, um boletim informativo da Extensão para divulgação das atividades desenvolvidas pela UNILA. Outra novidade apontada pela PROEX foi o projeto Minha história na Extensão, que traz a publicação de relatos de coordenadores e discentes sobre suas experiências nas ações.

Em relação a atividades de cultura, destaca-se a a criação do Museu Digital UNILA, plataforma que tem por objetivo preservar a memória cultural e valorizar a produção científica, tecnológica e cultural. Através desse projeto, foi feita uma parceria com o Instituto Fayga, que doou à UNILA parte de suas obras, entre elas gravuras, pôsteres e publicações, e que constituem o primeiro patrimônio artístico da UNILA – e que estarão disponíveis na exposição em 2022. Outra ação realizada que destaca as atividades é a plataforma UMAPAS, que foi atualizada com mapeamento das ações de extensão dos últimos anos, em toda a região tríplice fronteira. A equipe da PROEX, atualmente, está trabalhando para migrar o mapeamento para a plataforma do governo federal.

Destacam-se, ainda, a formação de um grupo de trabalho para a elaboração da Política de Cultura da UNILA e a parceria com o Conselho dos Municípios Lindeiros do lago de Itaipu, para promover ações de educação patrimonial para professores municipais desta região. O Projeto de extensão UNILA ao seu alcance, que levava informações da Universidade para as escolas públicas da região teve sua continuidade no ambiente virtual, com uso das mídias sociais e plataformas de reunião virtual, publicando posts com informações referentes à UNILA, formas de ingresso no ensino superior e cotas.

(Da Redação com Unila)