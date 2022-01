Boletim 16/01/2022: FOZ REGISTRA 444 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 16/01/2022, 444 casos de covid-19. No total, são 51.264 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 47.556 pessoas já estão recuperadas.

Dos 444 novos casos, 249 são mulheres e 195 homens, com idades entre 1 e 83 anos. Entre eles, 3 estão internados e os demais em isolamento domiciliar.

Do total de casos ativos, 2.515 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 27 estão internadas.

Óbito

Foz do Iguaçu não registrou óbito em consequência da covid-19 nas últimas 24 horas. No total, são 1.166 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

Reforço dos cuidados

Em função do novo momento da pandemia, com a variante Ômicron e o crescimento do número de casos, a Vigilância Epidemiológica volta a divulgar o boletim e o painel da covid-19 nos finais de semana.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu informa que neste momento é necessário reforçar os cuidados necessários para evitar o contágio, tanto da covid como da influenza: uso de máscara, higienização frequente das mãos e evitar aglomerações.

Painel_Coronavirus_-_Foz_do_Iguacu-2022-01-16T124345.748.pdf