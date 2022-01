Foz do Iguaçu: AUTORIDADES DETÉM PESSOAS COM ATESTADOS FALSOS DE VACINAÇÃO NO SHOW DE DE GUSTAVO LIMA

A própria Prefeitura de Foz do Iguaçu informou que, logo nos primeiros minutos de abertura dos portões do show do cantor Gustavo Lima deste domingo (16), no CTG Charrua, foram identificadas diversas pessoas portando atestados falsificados dos testes de detecção da covid-19. Elas foram conduzidas à Polícia Civil para que sejam aplicadas as sanções cabíveis.

Os participantes de show tiveram que apresentar na entrada do evento, teste negativo para a covid-19 feito nas últimas 48h antecedentes aquele momento. A fiscalização foi feita por uma força-tarefa da Guarda Municipal, Defesa Civil, Secretaria Municipal da Fazenda e apoio dos demais órgãos da administração municipal, que detectaram as pessoas portando atestados falsos para tentar adentrar o Show. Não se pode afirmar se outras pessoas conseguiram ludibriar a fiscalização com atestados falsos.

Crimes – Conforme o artigo 302, do Código Penal, o médico que no exercício de sua profissão dá atestado falso fica sujeito à pena de detenção de um mês a um ano. Já o paciente que usa o atestado falso também comete crime, previsto no artigo 304 do Código Penal. Existe ainda o paciente que forja o atestado médico, usando carimbo e dados do profissional médico, que pode responder pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal.

FOZ REGISTRA 444 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS. TOTAL É DE 1.666 ÓBITOS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 16/01/2022, 444 casos de covid-19. No total, são 51.264 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 47.556 pessoas já estão recuperadas. Dos 444 novos casos, 249 são mulheres e 195 homens, com idades entre 1 e 83 anos. Entre eles, 3 estão internados e os demais em isolamento domiciliar. Do total de casos ativos, 2.515 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 27 estão internadas.