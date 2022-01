Tragédia: MENINA DE 3 ANOS MORREU AO CAIR EM PISCINA RESIDENCIAL.

Uma garotinha de apenas três anos, morreu depois de cair e se afogar em uma piscina. A fatalidade ocorreu em uma chácara localizada, no bairro Residencial Bela Vista, em Maringá, no início da noite deste sábado (15).

De acordo com a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando eles chegaram no local, a situação da criança já era bastante crítica.

Foram mais de 1h15m, realizando manobras de reanimação, porém a pequena Yasmin Justino do Carmo, não resistiu e veio a óbito.

De acordo com as informações, a criança corria envolta da piscina quando caiu. Ela foi encontrada submersa, pela irmã de 9 anos. O pai da menina vendo a filha naquela situação, começou a fazer massagem cardíaca, até a chegada do socorro. Mas infelizmente a situação não foi revertida. O corpo da criança foi encaminhado para o IML. (Imagem Ilustrativa).