Veja: COREIA DO NORTE REALIZA QUARTO TESTE DE MÍSSIL EM MENOS DE UM MÊS

A Coreia do Norte realizou o que se presume ser seu quarto teste de mísseis do ano nesta segunda-feira (17), ao disparar um projétil no oceano na costa leste da península coreana, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O gabinete do primeiro-ministro japonês revelou em um tweet que a Coreia do Norte lançou um “possível míssil balístico”.

O suposto teste dessa segunda segue dois na semana passada e um na semana anterior, enquanto Pyongyang continua a desenvolver um programa de mísseis.

A Coreia do Norte afirmou ter um míssil hipersônico testado com sucesso nos dias 5 e 11 de janeiro, de acordo com a agência estatal de notícias central coreana.

Pyongyang também testou dois supostos mísseis balísticos de curto alcance de um vagão em 14 de janeiro.

Em um comunicado recente divulgado pela KCNA, um porta-voz defendeu o direito do país de reforçar suas armas, dizendo que seu “desenvolvimento recente de um novo tipo de arma era apenas parte de seus esforços para modernizar sua capacidade de defesa nacional”.

