SER CONHECIDO NO CÉU!

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem.” (João 10:27).

Muitos tem o sonho de conhecer pessoas famosas. Astros midiáticos, artistas, cantores, jogadores de futebol, líderes e etc., estão no topo das listas de muitos fãs pelo mundo todo.

Mais notório que conhecer uma celebridade é ser conhecido pessoalmente por alguém muito importante.

Saber que somos conhecidos por alguém de alto prestígio, confere-nos alguma relevância e satisfação.

O que dizer então, do fato de sermos conhecidos pelo Deus de toda a terra e céu?

Que maravilhoso! Descobrir que somos conhecidos pelo Senhor Jesus Cristo, o Deus supremo e soberano, Rei dos reis que governa todo o universo e sustenta toda a criação, traz-nos confiança e segurança n’Ele…

Que grande alegria conhecer e ser conhecidos pelo nosso Deus! Que esse conhecimento gracioso nos motive a ouvir a Sua voz e segui-Lo sempre…

Viva como um bom filho conhecido de Deus:

– Ore e agradeça a Deus por saber que Ele te conhece e cuida de você.

– Seja genuíno na sua relação com Deus. Ele sabe quando somos íntegros ou hipócritas.

– Se sabe que não tem sido sincero, arrependa-se de verdade e confesse a Jesus.

– Procure agradar mais a Deus que aos homens com as suas atitudes e palavras. Que tudo que fizer seja para glória do Senhor.

– Descansa no Senhor e confia n’Ele. Lembre-se: Ele te conhece e deseja ter um relacionamento pessoal contigo.

– Busque ouvir a Deus através da Sua Palavra, dedique-se a conhecer mais Aquele que te conhece por completo.

– Compartilhe com outros sobre a sua fé em Deus que nos salvou, nos conhece e nos ama.

OREMOS: Senhor Deus, obrigado porque mesmo sendo Deus tão grande, o Senhor me conhece e cuida de mim com amor. Obrigado por me fazer Teu filho, ovelha do Teu rebanho. Ajuda-me a viver para agradar ao Senhor, ouvindo a Tua voz e te seguindo sempre. Que outras pessoas que não chegaram a esse conhecimento também sejam alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)