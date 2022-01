Coluna Caio Gottlieb: A POLÍTICA COMO ELA É

Embora tenha sido até agora um fiel aliado de Bolsonaro, que concorre à reeleição, ele poderá ter que pedir voto também para o senador mineiro Rodrigo Pacheco, que o PSD, ao qual é filiado, ensaia lançar na batalha pelo Palácio do Planalto, ao mesmo tempo em que precisa manter-se alinhado com o Podemos dos senadores paranaenses Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flavio Arns, que respaldaram sua eleição e apoiam o seu governo, mas são os principais patrocinadores da candidatura a presidente do ex-juiz Sergio Moro.

Há quem veja, neste intrincado cenário, a possibilidade de Ratinho construir no estado palanques presidenciais independentes com as três forças políticas atuando a seu favor, alicerçado na ampla aprovação popular que o credenciam para conquistar o segundo mandato.

Não é tarefa fácil.

Vai exigir nas negociações uma enorme paciência, muito desprendimento, jogo de cintura e grande equilíbrio durante a campanha.

Habilidades, aliás, que o governador tem de sobra.

Acesse o site www.caiogottlieb.jor.br para ler e compartilhar outras notícias.