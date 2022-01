Paraguay: CLAUSURAN CASA DE APUESTAS POR FALTA DE PATENTE COMERCIAL

La Municipalidad de Ciudad del Este procedió este lunes 17 de enero a la clausura de un céntrico local de explotación de juegos de azar por falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El procedimiento realizado por la división de Fiscalización dependiente de la dirección de Recaudaciones, afectó al local comercial Par de Ases ubicado sobre la avenida Curupayty casi Adrián Jara del microcentro.

La disposición se basó en la falta tributaria por parte del propietario de este casino electrónico que por segunda vez consecutiva está en falta con el pago del tributo correspondiente, contando solamente con la autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar – CONAJZAR para operar como tal.

El propietario fue notificado para la presentación de la patente comercial en un determinado plazo, luego de una fiscalización. La clausura se realizó tras el vencimiento del plazo que le fue otorgado para la regularización, que sin embargo no acató. Este casino electrónico cuenta con otras sucursales, uno de ellos también clausurado la semana pasada por la Municipalidad por el mismo hecho de incumplimiento tributario.

La Municipalidad sigue con el operativo de control del pago de patentes, procediendo a la clausura de los locales que no pagaron la patente 2021 pese a las notificaciones. Los que pagaron la patente del año pasado, tienen un plazo estipulado para ponerse al día con la patente comercial 2022. Los locales que no cumplen con los plazos establecidos según las notificaciones también serán clausurados en caso de que no presenten patente actualizada.

(Sala de Prensa con CDEHot)