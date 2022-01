Turismo: CATAR ESPERA ATRAIR MAIS DE 1 MILHÃO DE TURISTAS DURANTE A COPA DO MUNDO

Os organizadores da Copa do Mundo de 2022 esperam atrair 1,2 milhão de turistas para o Catar, entre hotéis tradicionais e acomodações consideradas inovadoras por Fatma al-Nuaimi, chefe de Comunicações do Comitê Supremo que organiza o torneio de futebol. Entre as opções de hospedagem inovadora, estão navios de cruzeiro, apartamentos em hotéis, vilas de fãs com uma vibe do deserto árabe, bem como estadias em casas particulares.

O Catar será o primeiro país-sede da Copa do Mundo no Oriente Médio, evento que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro. “Esperamos que mais de 1,2 milhão de visitantes de todo o mundo participem”, disse Fatma à AFP. “Eles não estarão (todos) no país ao mesmo tempo, pois o evento se estende por um período de 28 dias”, completou

Autoridades disseram ainda que 16 hotéis flutuantes também serão construídos, oferecendo cerca de 1,6 mil quartos no total.

Já a iniciativa “Hospede um fã” dará aos visitantes a oportunidade de aprender sobre a cultura do Catar. “Somos um povo hospitaleiro, e isso se aplicará também à Copa do Mundo”, disse à AFP. “98% da construção está pronta, e os preparativos serão concluídos até o final do ano”, completou al-Nuaimi, ao lembrar que seis dos oito estádios já estão prontos.

(Da Redação com Mercado & Eventos)