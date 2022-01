A PALAVRA DE DEUS SEMPRE SE CUMPRE!

“Na sétima vez o servo disse: ‘Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar’. Então Elias disse: ‘Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça’.” (1 Reis 18:44).

Grandes coisas surgem por meio de singelos detalhes. Quando Elias declarou a palavra do Senhor a Acabe, Israel passava por 3 anos de seca. Deus já tinha se revelado por meio de Elias – humilhando os profetas de Baal – e a promessa de chuva trazia uma grande expectativa. Quando Elias declarou esta palavra, o céu estava limpo.

Após conferir 7 vezes o tempo, eis que surge uma pequena nuvem – do tamanho de uma mão de um homem – vindo do mar. Este sinal foi o suficiente para que Elias pedisse ao rei Acabe que saísse do Monte Carmelo antes da tromba d’água.

O profeta estava atento aos detalhes. Elias não precisou pedir a Deus por grandes sinais e provas de que cumpriria a Sua promessa. Este ensinamento é poderoso: não aguarde por grandes sinais, esteja atento aos detalhes.

Até as grandes árvores vieram de pequenas sementes. A promessa que Deus declarou em sua vida vai frutificar, permaneça sobre ela, pois vai acontecer!

Vai chover!

– Mais do que ter fé é necessário perseverar em Deus. Sem perseverança a fé não tem durabilidade. Persevere na Palavra de Deus!

– Esteja atento, peça a Deus por sabedoria e discernimento.

– Se Deus declarou algo em sua vida, vai se cumprir! Vá ao encontro da palavra que recebeu, coloque a sua fé em ação.

OREMOS: Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença na minha vida. Tua Palavra transforma e vivifica. Quero e preciso pautar a minha vida em Tuas promessas e viver o extraordinário nesses dias. Dá-me sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)