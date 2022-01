Foz do Iguaçu: MAIS DE 900 CRIANÇAS PARTICIPAM DA COLÔNIA DE FÉRIAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA

Começou nesta terça-feira (18) a tradicional Colônia de Férias organizada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu nos Centros de Convivência de todas as regiões da cidade. Mais de 900 crianças estão inscritas e participarão de diversas atividades recreativas, esportivas e culturais que compõem a programação da colônia, que segue até o dia 28 de janeiro.

“Serão dias de muita alegria para as crianças. Preparamos uma programação especial repleta de atividades para que a Colônia de Férias seja inesquecível. E, por ainda estarmos na pandemia, estamos adotando todos os cuidados para garantir a segurança de todos, como o uso obrigatório de máscaras, aferição da temperatura corporal e higienização constante das mãos com álcool em gel”, comentou o coordenador dos centros de convivência da Secretaria Municipal de Educação, Carlos Eduardo Rodrigues.

Sob supervisão e monitoria de servidores da Secretaria de Educação, as atividades acontecem das 13h45 às 17h30 nos Centros de Convivência da Vila C, Lagoa Dourada, Morumbi, Jardim São Paulo, Porto Meira e Três Lagoas.

“Estou gostando muito, está sendo legal as brincadeiras com as minhas amigas”, comentou Kamile Vitoria. “Estou achando muito legal e estou me divertindo muito. Estou gostando muito e vou participar todos os dias”, disse o pequeno Enzo Gabriel. Kamile e Enzo são dois dos participantes da Colônia de Férias 2022.

Entre as programações previstas estão partidas de futebol, jogos lúdicos, queimada, apresentações artísticas com personagens, atividades nas piscinas, entre outras.

As vagas para participar da Colônia de Férias foram esgotadas na segunda-feira (17), mas os responsáveis por crianças que ainda não estão inscritas podem procurar um dos Centros de Convivência e preencher uma lista de cadastro reserva, para caso haja o surgimento de novas vagas motivadas por desistências.

