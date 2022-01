Santa Catarina: INVESTIMENTO DE R$ 28 MILHÕES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE BLUMENAU

O Governo de Santa Catarina anunciou o investimento de R$ 28 milhões para a construção do Centro de Convenções de Blumenau. A previsão de entrega das obras é dezembro de 2023. A estrutura contará com 11,5 mil metros quadrados distribuídos em seis pavimentos.

“Depois de alguns ajustes necessários, é uma alegria encerrar o ano com a celebração deste convênio. É o Estado trabalhando para levar desenvolvimento e qualidade de vida para os catarinenses, tanto por meio de execução obras estaduais, quanto por meio de parceria com os municípios”, pontua Thiago Vieira secretário, e Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina.

A criação do Centro de Eventos visa diminuir a sazonalidade do turismo na região, atraindo eventos de médio porte para a cidade durante todo o ano. O empreendimento contará com auditórios, salas de reunião, sala de imprensa, área de alimentação, estacionamento para 110 automóveis e 100 bicicletas.

“Essa é mais uma entrega da Santur e da SIE para aumentar a infraestrutura turística de Santa Catarina. A região e o município de Blumenau irão ganhar muito com o Centro de Convenções”, endossa Renê Meneses, presidente da Santur.

(Da Redação com Mercado & Eventos)