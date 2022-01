A IRA PODE NOS LEVAR A PECAR

“Quando vocês ficarem irados, não pequem; ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se” (Salmos 4:4).

Parece pouco provável, não é? Pode alguém estar irado e não pecar? Sim, é exatamente o que a Bíblia diz que devemos fazer.

Neste Salmo bíblico de hoje, e também em Efésios 4:26, temos o ensinamento: “Fiquem irados e não pequem.”

O texto bíblico não condena os sentimentos humanos. Pelo contrário, Deus sabe o que sentimos. Ele entende que há momentos em que ficamos realmente irritados com algo ou com alguém. Mas então, o que fazer?

No momento em que a ira chegar, não peque! Agir movidos por sentimentos de ira só nos fará pecar. Lembre-se: vingança, justiça com as próprias mãos, brigas, ofensas, descontrole, agir sem refletir e outras reações desse tipo são pecado. Por isso a Bíblia nos orienta a consultar o coração, antes de dormir, refletir, orar e sossegar.

Antes de atacarmos alguém na tentativa de descarregar a nossa ira, podemos simplesmente lançá-la em Deus, em oração.

Quando se sentir irado:

– Contar até 10… pode ser uma boa estratégia. Dê tempo ao tempo e tente se tranquilizar.

– Domínio próprio: não reaja por impulso ou com as motivações erradas.

– Não passe muito tempo ruminando o sentimento de ira ou raiva.

– Antes que o dia termine, pense sobre o assunto, ore e peça que Deus aquiete o seu coração.

– Quer seja justo ou injusto o motivo da sua ira, não permita que este sentimento te domine.

– Confie que Deus é a sua Justiça! Busque-O e entregue a Ele a sua causa. Ele cuida de você!

OREMOS: Senhor meu Deus, Tu sabes de todas as coisas. Sabes os motivos pelos quais fico irado e que eu não quero me sentir assim. Cuida de mim também quando eu estiver neste tipo de situação, eu coloco isso em Tuas mãos. Intervém em meu favor. Eu te peço, me ajuda a manter o controle para não pecar contra Ti. Amém.

(Com Bíblia OnLine)