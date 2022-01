Coluna Caio Gottlieb: O BALANÇO É POSITIVO

Mas dizer, por causa disso, que a atuação de Paulo Guedes no Ministério da Economia vem sendo um fracasso, como apregoam diariamente os tendenciosos comentaristas da grande mídia, é atitude típica de quem faz oposição cega e furiosa ao governo.

Os números mostram uma outra realidade.

Dos 24 projetos que ele estabeleceu como prioritários para emplacar em 2021, o Congresso Nacional aprovou 14.

É um rendimento de 58%, que chega a superar as expectativas quando se consideram as dificuldades de um ano onde se somaram o acirramento do embate político que desde 2018 divide a nação, o aumento das interferências indevidas do STF no executivo e no legislativo e a renitente crise sanitária imposta pela pandemia da Covid-19.

Só para citar algumas das propostas mais importantes já em vigor, a lista reúne a independência do Banco Central, a PEC dos Precatórios, as mudanças na navegação de cabotagem e os marcos regulatórios do mercado de câmbio, da exploração do gás natural e das ferrovias.

Aliás, a autorização para a iniciativa privada projetar, desenvolver e operar novas estradas de ferro para o transporte de cargas e passageiros, sem necessidade de licitação, já garantiu investimentos de mais de 50 bilhões de reais ao longo da próxima década.

Quem torce contra o Brasil avalia o desempenho do ministro olhando só para a porção vazia do copo.

Que, como se vê, é bem menor do que a parte cheia.

