Foz do Iguaçu: COVID PARALISA PADARIA SOLIDÁRIA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu informa que a partir desta quinta-feira (20) será interrompido pelo período de 10 dias o fornecimento de pães do projeto Padaria Solidária, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade.

A paralisação da entrega dos pães se deve ao afastamento de três trabalhadores da iniciativa, que estão com covid-19 e deverão cumprir o isolamento por 10 dias. Após esse período, as atividades do projeto voltam a funcionar normalmente.

A Padaria Solidária atende centenas de famílias vinculadas aos clube de mães de Foz do Iguaçu, além de projetos assistenciais que trabalham com crianças e adolescentes na cidade. São produzidos cerca de 8 mil pães diariamente.

(Da Redação com AMN)