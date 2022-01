Foz do Iguaçu: EXCLUSIVO. VICE-PREFEITO SE DESFILIA DO PARTIDO DO PREFEITO CHICO BRASILEIRO (PSD)

Na tarde desta quinta-feira (20), foi formalizada a desfiliação do vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Sampaio, do PSD (foto ao lado). O motivo, segundo fontes palacianas do IGUASSU News, seria a falta de espaço no partido para que Sampaio concorra a deputado estadual nas eleições deste ano.

Está sendo muito especulado uma possível ida do vice-prefeito Sampaio para o PP do poderoso deputado federal, Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, e aliado político do governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Segundo informações apuradas pelo IGUASSU News, Francisco Sampaio também é sondado por outras agremiações partidárias que querem tê-lo para a disputa de deputado estadual.

Sampaio teve papel importante na chapa que reelegeu prefeito Chico Brasileiro na disputa pela prefeitura em 2020, a qual venceu, por uma apertada margem de votos, a chapa de oposição encabeçada pelo ex-prefeito Paulo Mac Donald. Muitos reconhecem o papel decisivo de Sampaio para a obtenção dos votos decisivos da reeleição do prefeito de Foz do Iguaçu nas eleições daquele ano.

O vice-prefeito, que assumiu interinamente o lugar de Chico Brasileiro em momentos de licença do atual prefeito, não poderá reassumir a condição de prefeito interino do município até seis meses antes da eleição deste ano, caso contrário estará impedido de disputar o pleito eleitoral de 2022.

Reportagem tentou contato com o vice-prefeito Francisco Sampaio, mas até o fechamento desta matéria não ele não retornou a este portal de notícias.

(Da Redação do IGUASSU News)