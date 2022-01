China: DESTRÓIER DOS EUA É EXPULSO POR PEQUIM APÓS VIOLAR ÁGUAS TERRITORIAIS

“O destróier norte-americano USS Benfold entrou ilegalmente no dia 20 de janeiro nas águas territoriais do arquipélago de Xisha [Paracel] sem ter autorização do governo da China”, indicou o porta-voz da Marinha chinesa, Tian Junli, na rede social WeChat.

O porta-voz observou que os navios de guerra chineses “expulsaram o intruso” da região.

Tian ressaltou que esse comportamento dos norte-americanos é mais uma prova de que os EUA estão tentando militarizar o mar do Sul da China.

“Os fatos mostram claramente que os EUA são a origem dos riscos à segurança no mar do Sul da China, são o país que mais perturba a paz e a estabilidade na região”, ressaltou, observando que a China exige que Washington cesse imediatamente seus atos de provocação ou terá que assumir as consequências.

A China mantém há décadas uma disputa territorial com diversos países vizinhos pelas ilhas localizadas no mar do Sul da China, incluindo as Paracel.

Na região, foram descobertas reservas importantes de gás e petróleo, especialmente nas ilhas Paracel, no arquipélago Spratly e no recife de Scarborough.

A disputa territorial envolve o Vietnã, Brunei, Malásia e Filipinas.

(Da Redação com Sputnik)