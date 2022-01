Coluna Caio Gottlieb: LIÇÃO DE CASA

Poucas vezes viu-se tão bem aplicada essa estratégia como no programa diário de Fausto Silva em seu retorno à TV Bandeirantes, onde marcou época com o antológico “Perdidos na Noite” na década de 1980 e de onde saiu para apresentar nas tardes de domingo, durante 32 anos, uma das mais icônicas atrações da história da Rede Globo, até deixá-la em 2021.

Quem assiste ao Faustão na Band (no ar de segunda a sexta, das 20h30 às 22h) não deixa de se surpreender e se encantar com o esplendor cinematográfico do cenário, que se revela no palco suntuoso, na iluminação com efeitos especiais de encher os olhos, na beleza e na impecável sincronia das bailarinas e até mesmo no espetáculo à parte proporcionado por uma plateia com alta voltagem de vibração ao presenciar novamente seu ídolo em ação.

Para completar a magia, comanda o show um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. Um comunicador magistral dotado de magnetismo e carisma inigualáveis que colocaram em um novo patamar a função de animador de auditório.

Estão ali reunidos os ingredientes imprescindíveis para o sucesso: o talento humano somado aos mais avançados recursos materiais e tecnológicos.

Em resumo, tudo dentro da receita do refinado e consagrado padrão de qualidade cultivado ao longo de décadas que transformou a emissora da família Marinho, para o bem e para o mal, em líder hegemônica de audiência no país.

O resultado da esmerada produção veio já na estreia, quando o Ibope bateu nos 9 pontos e colocou a Band em segundo lugar do começo ao fim do programa, ficando atrás só da Globo, que, aliás, perdeu um bom naco de telespectadores para seu ex-apresentador, prenunciando uma disputa que promete muitas emoções nos próximos capítulos.

Quer competir de frente com os grandes do seu negócio?

Faça igual ou melhor do que eles.

Simples assim.

