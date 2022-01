EDIFICANDO O PRÓXIMO

“Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo” (Romanos 15:2).

Edificar significa construir, levantar a partir do solo. Como em toda edificação é necessário esforço e muita busca. Edificar é avançar em fé, de glória em glória e tijolo por tijolo!

Quando chegamos a um ponto que nossa fé está bem fundamentada, cabe a nós edificarmos a vida do nosso próximo.

Crescer em Cristo não é crescermos apenas para nós mesmos. O Apóstolo Paulo orienta ao que está forte na fé suportar os fracos.

Devemos mostrar compaixão, paciência e tolerância para com os irmãos que estão em fase de crescimento.

Quando se trata de edificação, devemos agir para agradar e ajudar o nosso próximo, colocando os nossos interesses abaixo de quem necessita de crescimento espiritual. E na Bíblia não há maior exemplo do que Jesus!

Em todo momento serviu, deu a sua vida por nós e até hoje nos edifica com a sua palavra!

Quando contribuímos para o crescimento de um irmão, estamos fortalecendo o corpo de Cristo!

Estar como igreja é fazer parte de um corpo, um corpo coletivo. Para que todos com um só coração glorifiquemos ao nosso Senhor Jesus Cristo!

Edificando o seu irmão:

– Invista uma parte do seu tempo na vida do seu próximo. Ouça seu irmão, ore com ele.

– Encoraje seu irmão a ler a Bíblia! O fortalecimento e o entendimento vem pela leitura da palavra de Deus!

– Evite acusação em caso de correção, procure exortar em amor, aponte sempre o perdão e a regeneração em Jesus.

– Compartilhe suas experiências com Deus. Seu testemunho pode fortalecer a fé de um irmão.

OREMOS: Senhor Jesus, quero e preciso orar pela vida do meu irmão. Usa-me como um instrumento de benção na vida dele. Derrama o teu Espírito que ensina, edifica e fortalece. Que juntos possamos louvá-lo e engrandecê-lo por todas as coisas boas que tem feito em nossas vidas! Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)