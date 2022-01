Foz do Iguaçu: APESAR DE PREFEITO JÁ TER ANUNCIADO QUE 100% DA POPULAÇÃO ESTARIA VACINADA, 79,3% DOS INTERNADOS AGORA NÃO TERIAM SIDO VACINADOS

Os pacientes que não se vacinaram ou estão com esquema vacinal incompleto representam 79,3% dos internamentos por Covid-19 em Foz do Iguaçu, de acordo com a Vigilância Epidemiológica do Município.

Segundo a situação é similar em muitos outros municípios brasileiros e é um dos indícios da eficácia da campanha de imunização contra a doença, que completou um ano em Foz nesta quinta-feira (20).

No boletim divulgado na quarta-feira (19), nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e enfermarias dos hospitais Padre Germano Lauck e Costa Cavalcanti havia 64 pessoas internadas, das quais 79,3% não estavam vacinadas ou o esquema vacinal estava incompleto. Já os pacientes com que tomaram todas as doses representam 20,7%.

Contradição – Chama atenção a alegação oficial de que 79,3% dos internados agora por Covid serem pessoas vacinadas, haja vista o prefeito Chico Brasilieiro (foto ao lado) ter anunciado anteriormente que 100% da população adulta iguaçuense estaria vacinada, anúncio que, na época, foi feito com grande alarde na imprensa em geral. Então, lícito é questionar se o prefeito de Foz do Iguaçu teria mentido quando divulgou que 100% dos iguaçuenses adultos estariam vacinados, ou se mente agora quando informa que a grande maioria dos internados é de não vacinados…

No cenário nacional, a situação é semelhante. Na semana passada em São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga reforçou a importância de ter o esquema vacinal completo.

“Aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose que há muitos no Brasil – felizmente muito menos de que em outros países – e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal”, disse o ministro.

VACINAÇÃO

Desde 20 de janeiro de 2021, a Prefeitura de Foz do Iguaçu já aplicou mais de meio milhão de doses de vacina contra a Covid-19. Foz foi a primeira cidade do Oeste do Paraná a iniciar a vacinação e segue com as salas de vacinação abertas para imunizar a população – seja primeira ou segunda dose, ou ainda a dose de reforço.

Todas as 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) seguem aplicando as vacinas por busca espontânea. A exceção é para a vacinação das crianças, que atualmente está sendo feita para os pequenos de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente, e inicia nesta sexta-feira (21) para as crianças de 10 a 11 anos, com agendamento prévio pelo site da prefeitura (vacinacao.pmfi.pr.gov.br).

(Da Redação com AMN)