Política: BOLSONARO DESEMBARCA NO SURINAME PARA DISCUTIR PETRÓLEO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou, nesta quinta-feira (20), no Suriname. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo mandatário em suas redes sociais. O chefe do Executivo indicou que, à noite, deve realizar a tradicional live.

As imagens mostram Bolsonaro sendo recepcionado ao som do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, o presidente cumprimentou diversas pessoas que estavam no local.

Em sua primeira viagem internacional deste ano, o mandatário deve discutir parcerias na área de petróleo. De acordo com a agenda oficial, o único compromisso desta quinta-feira (20) será o encontro com o presidente do Suriname, Chandrikapersad Santokhi.

De lá, Bolsonaro segue, nesta sexta-feira (21), para a Guiana, onde se encontrará com o presidente Mohamed Irfaan.

Tanto o Suriname como a Guiana descobriram reservas de petróleo recentemente, e o Planalto quer discutir parcerias nessa área.

Para fevereiro, está programada uma viagem de Bolsonaro à Rússia. Entre os objetivos econômicos estão aumentar as vendas dos produtos brasileiros ao país oriental, especialmente no agronegócio, e atrair investimentos russos nas áreas de petróleo e gás e a cooperação nas áreas espacial, cultural e militar.

(Da Redação com R7)