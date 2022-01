Travellers’ Choice: NATAL (RN) E PARATY (RJ) ESTÃO ENTRE OS DESTINOS EM ALTA DE 2022

O Tripadvisor divulgou nesta semana os primeiros vencedores do prêmio Travellers’ Choice 2022 – Destinos em Alta, que destacou os destinos que estarão em destaque durante este ano, com base nas experiências e opiniões compartilhadas pelos leitores do TripAdvisor. De cidades menos conhecidas a novos refúgios, são locais que estão cada vez mais em alta. É o caso das cidades brasileiras de Natal, no Rio Grande do Norte, e Paraty, no Rio de Janeiro.

“Este ano, aproveitamos ao máximo todas as viagens, viramos especialistas em points do bairro, dominamos atividades ao ar livre, exploramos lugares novos e fizemos muitas coisas pela primeira vez. Por meio de avaliações, recomendações e histórias, ajudamos uns aos outros no mundo todo. Os vencedores do prêmio Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores são decididos por viajantes de verdade que vão, experimentam e compartilham experiências”, informou o TripAdvisor.

PRESIDENTE DA EMPROTUR CELEBRA

Bruno Reis, presidente da Emprotur, disse estar “muito feliz em ver Natal/RN na sétima posição do ranking do Tripadvisor Travelers’ Choice 2022, sendo o único destino brasileiro entre os dez melhores do mundo ao lado Espanha, México e Grécia. Fizemos um esforço imenso nos últimos 23 meses de reposicionamento do #visiteriograndedonorte utilizando muita inteligência comercial e foco para mudarmos os cenários em meio a esse desafio que todos estamos enfrentando”, disse.

O gestor ainda destacou a falta de destinos ícones no Brasil, como Rio de Janeiro, Salvador, Foz do Iguaçu e Manaus. “O que aconteceu? Por que perdemos tanta competitividade? Precisamos de gestores que entendam da indústria do turismo para que possamos elevar e inovar o nível das discussões evitando o mais do mesmo e o famoso”, finalizou Bruno.

TRAVELLERS’ CHOICE 2022 – DESTINOS EM ALTA

1. Maiorca, Ilhas Baleares

2. Cairo, Egito

3. Rhodes, Dodecaneso

4. Tulum, México

5. Dubrovnik, Croácia

6. Ibiza, Ilhas Baleares

7. Natal, Brasil

8. Arusha, Tanzânia

9. Göreme, Turquia

10. Santorini, Cíclades

11. Paraty, Brasil

12. Aruba

13. Split, Croácia

14. Playa del Carmen, México

15. Ilha Havaí, Havaí

16. Luxor, Egito

17. República Dominicana

18. Charleston, South Carolina, Estados Unidos

19. St-Martin/St Maarten

20. Atol de Malé do Norte, nas Maldivas

21. Zanzibar, Arquipélago de Zanzibar

22. La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

(Da Redação com Mercado & Eventos)