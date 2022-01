Educação: GOVERNO CONFIRMA DATAS DO ENEM 2022 PARA 13 E 20 DE NOVEMBRO

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicaram oficialmente as datas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na quinta-feira (21).

A primeira data está confirmada para o domingo do dia 13 de novembro. Uma semana depois, no domingo do dia 20 de novembro, será realizada a segunda etapa.

O Enem PPL (para pessoas privadas de liberdade), que engloba presos ou aqueles que cumprem medida socioeducativa, será realizado nos dias 13 e 24 de dezembro.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, havia anunciado na quinta-feira (20) as datas de realização do Enem de 2022.

Os resultados da prova de 2021 devem ser divulgados no dia 11 de fevereiro, segundo anúncio do Ministério da Educação, mas o gabarito já está disponível desde dezembro.

OUTROS EXAMES

A primeira etapa da primeira edição do Revalida – exame para confirmação de validade de diplomas de médicos expedidos fora do Brasil – de 2022 será realizada no dia 6 de março. A segunda etapa será nos dias 25 e 26 de junho.

O Revalida terá ainda a segunda edição, no dia 7 de agosto – primeira etapa – e nos dias 3 e 4 de dezembro – segunda etapa.

O Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que avalia a qualidade dos cursos de ensino superior no Brasil, será aplicado no dia 27 de novembro.

(Da Redação com CNN/Foto: Divulgação Sisu)