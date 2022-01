Foz do Iguaçu: RUA MANÉ GARRINCHA, NO MORUMBI, RECEBE RECAPE ASFÁLTICO

Nesta sexta-feira (21), a Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou os serviços de recapeamento asfáltico na Rua Mané Garrincha, localizada no bairro Morumbi, região Leste da cidade. Somente nesta importante via da região, serão 5,5 mil m³ de pavimentação, com execução das equipes da Usina Municipal de Asfalto.

O trecho que está sendo asfaltado fica entre a Avenida Mário Filho e a Rua Castelão. Na região Leste, outras importantes avenidas também receberão os serviços de recape asfáltico, a exemplo de trechos da Mário Filho e Jules Rimet. Para a execução dos serviços, a Prefeitura utilizará mais de 2 mil toneladas de massa asfáltica somente na região do Morumbi.

“Estamos trabalhando com várias frentes de serviços, inclusive com ações de recape, que consiste na aplicação de uma nova camada asfáltica em vias com pavimento antigo. Recentemente, realizamos serviços na região Norte e hoje damos início a uma nova etapa, na região Leste”, comentou o secretário municipal de Obras, Cézar Furlan.

Os trabalhos na Rua Mané Garrincha fazem parte do maior programa de pavimentação da história do Município, que em apenas 4 anos já executou mais de 430 km de asfalto.

(Da Redação com AMN)