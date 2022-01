CPU-Z e GPU-Z: VEJA COMO BAIXAR E USAR OS PROGRAMAS DE PC

Ambos os programas são gratuitos e permitem que o usuário analise o desempenho do PC com dados detalhados e em tempo real.

Mostramos no passo a passo a seguir como baixar e utilizar os softwares para entender melhor o funcionamento desses componentes.

GPU-Z: ANÁLISE DA PLACA DE VÍDEO

O software identifica as características da GPU (Unidade de Processamento Gráfico, em português) instalada no computador e como ela se comporta sob diferentes demandas do sistema. Com uma interface simples e intuitiva, o GPU-Z fornece um diagnóstico completo da placa de vídeo, seja em funções cotidianas, durante jogatinas ou ao longo de renderizações, por exemplo. O programa suporta placas de vídeo das fabricantes NVIDIA e AMD, e é compatível com todas as versões do Windows.

Para utilizar o GPU-Z, siga os passos abaixo:

1. Acesse o TechPowerUp GPU-Z para baixar a versão padrão do arquivo. Clique no botão azul de “Download”.

2. Escolha o servidor mais próximo da sua localização. Após isso, o programa será baixado automaticamente.

3. Execute o programa, permitindo que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo.

4. A instalação do programa é opcional. Clique em “Yes” para instalá-lo ou em “Not Now” para executá-lo de maneira portátil.

A janela do programa deverá abrir sozinha após a execução. É possível acessá-la posteriormente na área de extensões da barra de tarefas.

Na interface do software, é possível consultar informações básicas sobre a placa de vídeo, como nome, modelo, tamanho, tipo de memória e até mesmo data de lançamento. Ao passar o mouse pelas características, um balão flutuante explica cada um dos componentes e tecnologias da placa.

Mudando para a aba “Sensors”, o GPU-Z mostra em tempo real o clock da placa de vídeo, seu consumo de memória e a temperatura. Já em “Advanced”, o usuário pode consultar informações de tecnologias compatíveis com as placas, como DirectX e OpenCL.

CPU-Z: ANÁLISE COMPLETA DO SISTEMA

Assim como o GPU-Z, o CPU-Z também possui uma interface simples que fornece dados completos sobre a CPU (Unidade de Central de Processamento, em português) do computador. Através do programa, é possível acompanhar o desempenho de diversos componentes do PC, como processador, memórias, placa-mãe e, até mesmo, da placa de vídeo — embora seja menos detalhado nesse aspecto do que o GPU-Z.

O que torna esse software tão popular é seu diferencial: o CPU-Z é leve, roda em qualquer máquina e pode mostrar informações completas do sistema. Além disso, o programa também explica sobre a compatibilidade de peças com o PC, caso o usuário queira fazer um upgrade futuramente.

Para utilizar o CPU-Z, siga os passos abaixo:

1. Acesse a página do CPU-Z (via CPUID) para baixar a versão clássica do arquivo. Há opções de baixar as versões customizadas, que trazem logos de fabricantes e cores personalizadas. Para garantir a edição convencional, basta clicar em “Setup – English”.

2. Após o download, execute o programa e permita que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo.

3. Aceite os termos para instalação do software e conclua o procedimento.

A interface do CPU-Z conta com diversas abas sobre o sistema do computador, com números em tempo real. A primeira aba “CPU” mostra informações completas sobre o processador, incluindo codinome, família, velocidade, número de núcleos e threads.

Também é possível acompanhar dados das memórias instaladas em “Memory”, checar o desempenho dos módulos de memórias em “SPD” e consultar especificações da placa-mãe em “Mainboard”, por exemplo. Outra função muito utilizada no CPU-Z é para testes de desempenho do processador, conhecidos como benchmark. Na aba “Bench”, o usuário acompanha e compara o poder do processador com modelos de referência.

O CPU-Z é gratuito e está disponível para todas as versões do Windows. Em 2013, o programa recebeu uma versão para o sistema operacional Android com objetivo de diagnosticar o sistema de dispositivos mobile.

(Da Redação com Tech Mundo/Foto: Freepik/pressfoto/Reprodução)